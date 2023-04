Naturerlebniswochen NRW: Das sind die Tour-Highlights

Der Mai steht vor der Tür - und damit hoffentlich eine Reihe sonniger Frühlingstage, die ins Freie locken. Passend dazu finden den ganzen Monat über die Naturerlebniswochen NRW statt. Organisator ist die Natur- und Umweltakademie NRW, in Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Naturschutzorganisationen. Hier kommt ein Überblick über einige der Highlights:

Mit Rangern unterwegs in der Eifel

Entdeckertouren durch den Nationalpark Eifel

Im Nationalpark Eifel führen Junior-Ranger Kinder mit ihren Familien durch das Naturschutzgebiet und erklären die zahlreichen Besonderheiten in der Tier- und Pflanzenwelt des Parks. In dem Schutzgebiet sind beispielsweise seltene Tierarten wie Schwarzstorch, Uhu und Wildkatze zu bestaunen. Auch viele bedrohte Pflanzenarten sind dort verbreitet. Die Rangertouren finden mehrmals statt - zum Beispiel am 21.Mai.

Bibern und Spechten auf der Spur

Auf den Spuren der Biber

Im niederländischen Kekerdom, in der Nähe der deutschen Grenze, gibt es im Naturschutzgebiet Millingerwaard einige Biber-Reviere. Mit etwas Glück können Tourbesucher sie beobachten - die Tiere zeigen sich aber erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Deshalb startet die Tour ab 18 Uhr - zum Beispiel am 30. April oder am 20.Mai.

Vogelstimmenwanderung durch die Baumberger Aue: In der Nähe von Monheim kann man durch die Baumberger Auenlandschaft stapfen - und mit dem Fernglas auf Vogelpirsch gehen. Während der Wanderung geht es darum, die heimischen Vögel an ihrem Gesang zu erkennen; mit Unterstützung eines Experten von der Biologischen Station.

Schwarzspechte im Wald

Vogelkundliche Exkursionen gibt es aber auch im Münsterland, zum Beispiel am 4. Mai. Das Vogelschutzgebiet Rietberger Emsniederung gehört zu den artenreichsten Landschaften im Kreis Gütersloh. Welche Wiesenvögel gibt es hier und wie kann man sie schützen? Das ist das Thema einer Tour am 11. Mai. Welche Spechte gibt es in unseren Breitengraden und wieso sind sie so wichtig für unser Ökosystem? Antworten auf die Fragen gibt es bei der Veranstaltung "Die Welt der Spechte" im Bergischen Land am 14. Mai.

Spaziergänge für Genießer

Wildkräuter sammeln

Wildkräuter und Heilpflanzen wachsen oft direkt vor unserer Haustür. Wir müssen sie nur erkennen. Beim Kräuterspaziergang in Bad Wünnenberg gucken Tourteilnehmer zum Beispiel, was da so am Wegesrand wächst. Am Ende des Kräuterspaziergangs wird gemeinsam ein Kräuteressig angesetzt. Der Workshop findet am 19. Mai statt. Kräuterprofis können übrigens auch Kinder werden. Am 20. Mai startet die Tour für Kinder ab sechs Jahre. Gemeinsam wird ein Kräutersalz zubereitet. Selbst Teekräuter können sich in der Natur sammeln lassen. Die Exkursion "Teekräuter am Wegesrand" gibt es am 16. Mai - Teetasse nicht vergessen.

Radtour über den Truppenübungsplatz

Heide auf dem Truppenübungsplatz

Mit dem Rad über den Truppenübungsplatz: In der Senne in Ostwestfalen-Lippe gibt es ein riesiges Gebiet, das für militärische Übungen genutzt wird. Das Gebiet ist aber gleichzeitig für Wälder und eine Heidelandschaft bekannt. Geübte Radler können an einer 35 Kilometer langen Tour über das Gelände teilnehmen - und werden zum Abschluss in Bad Lippspringe mit Kaffee und Kuchen belohnt. Tourstart ist am 5. Mai.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier: