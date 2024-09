"Ich blicke sehr, sehr zufrieden zurück" , sagt Marktleiterin Kathrin Krumbach am Nachmittag des letzten Kirmestags bei einer Pressekonferenz und spricht von "fünf rundum gelungenen Tagen" . Es sei sehr, sehr friedlich auf dem Platz gewesen.

Mit dieser Einschätzung ist sie nicht allein. Ob Polizei, Ordnungsamt oder Müllabfuhr: Alle Institutionen, die an der Veranstaltung beteiligt waren, sind am letzten Tag der Großkirmes zufrieden und fanden es auffällig friedlich.

Polizei: Sicherheitskonzept ist aufgegangen

Nach dem Anschlag in Solingen am 23. August sei Sicherheit "der Schwerpunkt in diesem Jahr" gewesen, berichtet Ronny Differding, Leiter der Polizeiwache Ramersdorf. Das zuvor verschärfte Sicherheitskonzept ist aus Sicht der Polizei "voll aufgegangen" .

Die Polizei bei einer Personenkontrolle

Messer waren dieses Mal komplett tabu auf der Kirmes und durften auch nicht an den Ständen mit Haushaltswaren verkauft werden. Mehr Polizisten waren unterwegs und die haben mehr Menschen kontrolliert. 14 Messer haben sie bei Kontrollen bis zum Dienstagnachmittag gefunden.

Größere Vorkommnisse habe man bisher verhindern können, gravierende Straftaten habe es nicht gegeben. Die Polizei spricht von einem ruhigen Verlauf - und freut sich über "ganz viel Zuspruch aus der Bevölkerung" auf Pützchens Markt in diesem Jahr.

Respektvollerer Umgang miteinander

Ob Polizei, Stadt oder Müllabfuhr: "Friedlich und fröhlich" lautet nahezu einstimmig die Bilanz am letzten Nachmittag. So melden auch das Fahrpersonal von Bus und Bahn und die Müllwerker keine oder nur wenig Pöbeleien ihnen gegenüber.

"Die Leute sind respektvoller miteinander umgegangen" , schildert der Beueler Bezirksbürgermeister Guido Pfeiffer seine Beobachtung und wertet das als "sehr gutes Zeichen" .

Kein Besucherrekord

Gute Stimmung und ein friedliches Miteinander bei der Großkirmes

Auch die Veranstalter sind zufrieden: "Der Sonntag war bärenstark" , sagt der 1. Vorsitzende des Bonner Schaustellerverbands Peter Barth. Selbst der regnerische Montag sei für das Wetter noch gut besucht gewesen. "Wir haben ein gutes Pützchen, aber kein Rekord-Pützchen" , fasst er zusammen.

Denn die Stadt schätzt, dass die Besucherzahlen in diesem Jahr wohl etwas geringer ausfallen werden: Sie rechnet damit, dass am Ende statt einer Million nur rund 900.000 Menschen Pützchens Markt 2024 besucht haben werden. Ob das am Anschlag in Solingen, am Wetter oder etwas ganz anderem liegt, lässt sich nur vermuten.