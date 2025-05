Bus statt Bahn: Tausende Pendlerinnen und Pendler in NRW sind mit dem sogenannten Schienenersatzverkehr in die neue Woche gestartet. " Es hat funktioniert heute Morgen, aber es ist unendlich lange ", berichtet uns eine Solingerin. " Ich bin um 6.20 Uhr aus dem Haus und war um 8.13 Uhr an der Haltestelle, wo ich hinwollte. Solange hat das gedauert. "

Pendler brauchen Geduld

Auf dem digitalen Fahrplan werden die Ersatzbusse angezeigt

So ergeht es derzeit vielen Bahnfahrenden in NRW. Auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt müssen sie deutlich mehr Zeit einplanen. Denn Busse fahren nun einmal nicht so schnell wie Bahnen, manche fahren vom Start- zum Zielbahnhof in einem durch, manche halten in jedem Dorf.

Der Hintergrund: Die Bahn hat wegen Stellwerksarbeiten mehrere Bahnstrecken rund um Köln und zwischen Solingen und Düsseldorf gesperrt.

Ich glaube, wenn man das jeden Tag machen muss. Das ist mega-anstrengend. Petra aus Solingen

Auf der Suche nach Alternativen