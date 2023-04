Angeklagter im Missbrauchs-Prozess Zollstock schweigt

Sicherungsverwahrung steht im Raum

Laut Anklageschrift bot sich der Mann über Internetportale als Babysitter an, um an seine Opfer zu gelangen. Zudem arbeitete er auch in Kindertagesstätten. Es geht in der Anklage um 37 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren. Neben einer 15-jährigen Höchststrafe steht auch eine mögliche Sicherungsverwahrung im Raum, sagt Gerichtssprecher Jan Orth.

Gutachten angefordert

Ein psychiatrischer Gutachter werde dazu ausführlich Stellung nehmen, kündigt Orth an. Dass es überhaupt zu den Ermittlungen kam, ist den Eltern eines Kindes zu verdanken. Sie hatten Verdacht geschöpft, weil der mutmaßliche Täter sich auffällig verhielt. So kam der Fall mit Hilfe einer Kölner Beratungsstelle zur Anzeige. Der Prozess ist zunächst bis August terminiert, könnte sich aber auch bis weit in den Herbst ziehen.