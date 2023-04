Hat 33-Jähriger als Babysitter und Kita-Betreuer Kinder missbraucht?

37 Fälle – darunter auch schwerer sexueller Missbrauch

In der Anklageschrift der Kölner Staatsanwaltschaft steht, dass die betroffenen Kinder zwischen einem und sechs Jahre alt gewesen seien. Der Mann soll in Kontakt mit den Kindern gekommen sein, indem er sich auf einer Internetplattform als Babysitter anbot. Er arbeitete aber auch für einen Familienservice, der mehrere Kindertagesstätten in Köln betreibt. Dort war er als Aushilfe unter anderem für den sogenannten Back-up-Bereich tätig. Ein Betreuungs-Service für Randzeiten oder Ausnahmesituation. Zudem soll der Mann auch in einer Elterninitiative tätig gewesen sein, in der er laut Anklage eine Tat begangen haben soll.