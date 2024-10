"Aus Wut und Rache" - Prozess um Mord an 15-Jährigen in Köln

Die Nachricht von einem erstochenen Jugendlichen erschüttert Köln. Im März 2024 verbreitet sich die Meldung an diesem Sonntag schnell. Im Mülheimer Hafen sucht die Spurensicherung der Kölner Polizei stundenlang die Umgebung ab. Noch in der Tatnacht und in den Tagen darauf gibt es Festnahmen. Nun beginnt der Prozess in Köln – Der Hintergrund: Drogengeschäfte.

Der Prozess kommt gerade in eine Zeit, in der es viel Gewalt in Köln gibt. Auch wegen Drogengeschäften. Genau darum geht es auch in dem auf 16 Tage angesetzten Prozess, bei dem sich vier Männer im Alter von 19 – 27 Jahren verantworten müssen.

Motiv: Schulden und Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männer gemeinschaftlichen Mord vor. Das Opfer war ein 15-Jähriger, der von den zwei Angeklagten zunächst entführt und schließlich mit Messerstichen getötet wurde, so die Anklage. Wer das Messer geführt haben soll, ist nicht klar. Dagegen steht für die Staatsanwaltschaft offenbar außer Frage, dass die vier den Tatplan gemeinsam erstellt oder auch das Verhalten nach der Tat gemeinsam durchgeführt haben. Nach den tödlichen Messerstichen sollen alle Angeklagte daran beteiligt gewesen sein, Spuren zu vernichten.

Acht Stiche in Oberköper und Beine

Als Motiv der Tat sieht die Kölner Staatsanwaltschaft zwei wesentliche Punkte. Einmal soll das Opfer Schulden nicht beglichen haben. Offenbar geht es dabei um einige hundert Euro. Zudem soll das Opfer in einem Prozess um Drogenhandel, Wochen vor seinem Tod, vor dem Amtsgericht zwei der Angeklagten mit Aussagen belastet haben, um selbst eine geringere Strafe zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft fasst die Motive der Tat mit „Wut und Rache“ zusammen. Der Getötete war laut Anklage auch als Drogenhändler aktiv.

Die Familie des Opfers will als Nebenklage an dem Prozess teilnehmen. Besonders dabei ist auch die Rolle des Vaters des Jugendliche Er soll an dem Abend vor der Tat seinen Sohn gesucht haben – stattdessen traf er auf zwei Männer, die den Jugendliche später getötet haben sollen. Bei dem Treffen hatten sie nach der Aussage des Vaters angekündigt den Sohn anzugreifen.

Es steht ein spektakulärer Prozess bevor, bei dem es um Drogengeschäfte junger Männer geht – die in diesem Fall in einer Katastrophe endeten.

Quellen: