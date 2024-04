Ohr abgebissen: Prozessauftakt vor dem Kölner Amtsgericht

Es sollte ein schönes Karnevalsfest werden - es endete in einer ungewöhnlichen Körperverletzung. An Weiberfastnacht 2022 feierten tausende Menschen im Kölner Uni-Viertel. Am Kölner Grüngürtel gerieten zwei Gruppen aneinander. Durch einen Biss des Angreifers verlor ein 24-jähriger Mann seine Ohrmuschel.

"Plötzlich eine Schlägerei"

Vor dem Amtsgericht schilderten heute der Geschädigte und der Mann, der zugebissen hatte, wie die Auseinandersetzung entstanden war. Demnach hatten alle Beteiligten Alkohol getrunken. Plötzlich begann eine Schlägerei auch mit anderen Beteiligten, die eigentlich schnell geklärt war. Doch der später Geschädigte ging erneut auf den prügelnden Mann aus Hagen zu. In diesem Moment begann das eigentliche Gerangel. Dabei biss der Angeklagte die Ohrmuschel ab. " Ich wollte ihm Schmerzen zufügen, weil er mich umklammerte ", sagt er vor Gericht und fügt hinzu: " Dass ich was im Mund hatte, war mir zuerst gar nicht bewusst. " Damit bezieht er sich auf die komplette Ohrmuschel, die schließlich in seinem Mund war.

Ohr wieder im "Aufbau"

Der Richter in dem Prozess bittet während der Verhandlung den Geschädigten, der auch Nebenkläger ist, etwas vorzutreten. Er möchte das linke Ohr, das sich nach einer ersten Operation wieder im Aufbau befindet, betrachten. " Eindrucksvoll ", sagt er. Tatsächlich fällt erst beim genaueren Blick auf, dass das "neue" Ohr etwas kleiner ist als das andere und viel stärker am Kopf anliegt. Er habe kein Gefühl im Ohr, sagt der 24-Jährige. Die Knorpel für den Aufbau des Ohres haben Mediziner der Uni-Klinik Köln aus dem Bereich seiner Rippen entnommen. Eine zweite Operation soll es noch in diesem Jahr geben.

"Schaue wieder gerne in den Spiegel"

Sehr "happy"“ sei er nach der ersten Operation im vergangenen September gewesen. Ständig wurde er vorher angesprochen auf das fehlende Ohr. " Von jedem Kioskbesitzer ", das sei anstrengend gewesen. Irgendwann habe er hin und wieder gesagt, dass er darüber nicht sprechen wolle. Der Mann, der ihm das Ohr abgebissen hatte, entschuldigte sich vor Gericht beim Geschädigten.

Der Prozess läuft noch. Das Urteil soll möglicherweise noch Dienstag fallen.

