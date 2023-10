Klimaforscher Mojib Latif zu Gast an der Uni Wuppertal

Es ist ein besonders prominenter Professor, der im kommenden Wintersemester an der Bergischen Universität Wuppertal lehrt. Mojib Latif ist einer der international renommiertesten Klimaforscher.

" Herausforderungen des Klimawandels " - dieses Thema kann nicht nur an einem Termin besprochen werden. Daher gibt es vier Teile dieser Vorlesungsreihe. Nur der erste Teil am Mittwoch war öffentlich. Danach folgen weitere Veranstaltungen nur für die Studierenden. Einmal im Monat reist der 69-Jährige Gastprofessor aus Kiel an - klimaneutral mit der Bahn.

Klimawandel erforschen und erklären

Den Klimawandel erforschen und erklären ist das größte Ziel des bekannten Wissenschaftlers. Der Öffentlichkeit ist er als regelmäßiger Gast in Talkshows und Nachrichtensendungen bekannt. Das Problem Klimawandel könne man " nicht mehr aus der Klimaforschung alleine heraus lösen, sondern da muss man ganz viele Disziplinen zusammenbringen " - deshalb sei er nun auch an der Uni Wuppertal, sagt Latif. Denn hier gebe es viele Disziplinen, vor allem auch Technik-Wissenschaften.

Er freue sich, wenn er Denkanstöße geben könne, so Latif. " Denn wir müssen einfach das riesige Potential nutzen, das wir hier in Deutschland haben. " Genau das sieht er auch als Verantwortung, die nicht nur er, sogar ganz Deutschland habe. " Wir dürfen nicht vergessen: Wir sind zwar ein kleines Land, aber wir können sehr viel leisten, auch für globale Probleme ", so der Klimaforscher.

Mojib Latif ist Gastprofessor an der Universität in Wuppertal

Mojib Latif ist Seniorprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung geht er seinen Forschungen nach. Dabei setzt er sich schwerpunktmäßig mit Klimaschwankungen und den Einflüssen des Menschen auf das Klima auseinander. Auch die Entwicklung von Klimamodellen gehört zu seiner Arbeit.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 18.10.2023 auch in der Lokalzeit im Hörfunk und Fernsehen.