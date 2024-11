Düsseldorfer EG bekommt neuen Hauptsponsor

Die Düsseldorfer EG sieht sich durch eine Finanzspritze eines Gesellschafters finanziell wieder besser aufgestellt und will schon für den Abstiegskampf in der Deutschen Eishockey Liga in der aktuellen Saison personell aufrüsten. Von der kommenden Saison an soll der achtmalige deutsche Meister im Fall des Klassenverbleibs mindestens wieder um die Playoff-Teilnahme mitspielen.