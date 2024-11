Fortuna Düsseldorf verlängert mit Trainer Daniel Thioune

Fortuna Düsseldorf verlängert den Vertrag mit Trainer Daniel Thioune vorzeitig um drei weitere Jahre. Das Arbeitspapier, was im Sommer 2025 ausgelaufen wäre, ist nun bis zum Juni 2028 gültig. Fortuna vermeldete die Vertragsverlängerung am Donnrstagabend.

Sportvorstand Allofs: "Thioune entwickelt Team weiter"

Thioune hatte Düsseldorf im Februar 2022 übernommen und damals zum Klassenerhalt geführt. In der darauffolgenden Spielzeit schaffte es der Klub sogar bis in die Relegation der Bundesliga, scheiterte aber knapp am VfL Bochum. In 105 Pflichtspielen holte der Trainer bei der Fortuna bisher rund 1,8 Punkte im Schnitt.