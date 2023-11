Prinzenpaar-Ampelmännchen leuchten jetzt in Mönchengladbach

Die neue Ampel-Figur zeigt ein Händchen haltendes Pärchen - der Mann mit typischer Narrenkappe und langen Federn, die Frauenfigur mit Kleid, die die Prinzessin Niersia darstellen soll.

Die ersten Prinzenpaar-Ampelmännchen wurden nun am Freitagmittag in Höhe des Rheydter Rathauses feierlich von Stadt und Karnevalisten enthüllt. Kommende Woche soll das Pärchen an zwei weiteren zentralen Ampeln in der Innenstadt dauerhaft installiert werden.

Anlehnung an Schützenampeln

MKV-Chef Gert Kartheuser

" Die Idee kam uns vor einem halben Jahr ", erzählt Gert Kartheuser, Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes. " Bei uns und in der Nachbarstadt Korschenbroich gibt es bereits Schützenampeln, da wollten wir das um ein weiteres, beliebtes Brauchtum in der Stadt erweitern. "

Zunächst hätte die Stadt Bedenken geäußert, aber dann doch versucht, eine Umsetzung zu ermöglichen - nach Kartheusers Wunsch am liebsten zum 11.11.. Mit der Enthüllung einen Tag vor dem Sessionsstart hat die Verwaltung nun eine Punktlandung geschafft.

Designer stolz auf Kollektion

Erfinder Sascha Bonneß

Erfinder der neuen Ampelmännchen ist Sascha Bonneß. Der Grafikdesigner hat bereits die Schützenampelmännchen in der Stadt sowie in Korschenbroich gestaltet. " Es macht einen natürlich schon stolz, wenn man auf diese Weise in seinem Zuhause und in seiner Heimatstadt präsent ist ", erzählt der Korschenbroicher, der aber in Mönchengladbach wohnt.

" Wir haben alles ordnungsgemäß geprüft ", versichert der städtische Ordnungsdezernent Matthias Engel ( SPD ), der aus seinem Rathausbüro künftig immer einen direkten Blick auf den neuen Ampelfiguren hat. " Wir sind Karnevalsstadt, da ist das gut so! "

Über dieses Thema berichtet der WDR am 10.11.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf und im Radio auf WDR 2.