Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Gladbacher Kapitän war am vergangenen Samstag in der 28. Minute nach einer Notbremse an Fredrik Jensen von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden.

Tobias Sippel gegen Heidenheim im Gladbacher Tor

Omlin verpasst damit das Ligaspiel bei Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr). Gegen Augsburg hatte der Schweizer nach dem Saison-Aus des verletzten Moritz Nicolas erstmals seit September wieder in der Startelf gestanden.

In Heidenheim wird damit höchstwahrscheinlich wieder Gladbachs Nummer drei Tobias Sippel im Tor stehen - der 36-Jährige war nach der Roten Karte gegen Omlin zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz seit März 2023 gekommen.

