Beim ersten Gegentor stimmte die Zuordnung in der DEG-Defensive nicht (16.). Beim zweiten Streich 28 Sekunden vor Drittelende verloren die Gäste in der eigenen Zone den Puck leichtfertig. DEG-Goalie Henrik Haukeland war die Sicht verdeckt, so dass Matushkins strammer Schuss auf Vorlage von Linus Fröberg im Tor einschlug. Mit dem 1:2-Rückstand ging es für die Rheinländer in die Kabine.

Erneut O'Donnell und Matushkin

Doch die Düsseldorfer ließen sich nicht beirren. Im zweiten Abschnitt waren fast drei Minuten gespielt, als der Frankfurter Doppeltorschütze auf die Strafbank musste. Die Überzahl nutzte die DEG effizient: O'Donnell brauchte dieses Mal nur 13 Sekunden im Powerplay, um den Ausgleich zu markieren (23.).

Doch dann schlug erneut Matushkin zu und erzielte mit seinem dritten Treffer von der blauen Linie einen Verteidiger-Hattrick (28.) und das 3:2. Das Tor fiel im Powerplay, da Paul Postma auf der Strafbank saß.

DEG übersteht doppelte Unterzahl und schlägt zu

Innerhalb von 76 Sekunden drehten die Gäste dann den Rückstand durch Philip Gogulla (32.) und Tyler Gaudet (33.).

Beim ersten Tor war die Zeitstrafe von Drake Rymsha gerade abgelaufen, was die Frankfurter Zuordnung durcheinander gebracht hatte. Kurz zuvor hatten die Löwen ein Powerplay im 5:3 nicht nutzen können. Beim zweiten Tor erwischte Gaudet Frankfurts Goalie Cody Brenner zwischen den Schonern - ein haltbares Tor.

Die Hessen verloren immer mehr ihre defensive Ordnung. Bei der DEG hingegen war nun fast jeder Schuss ein Treffer. Alec McCrea (37.) und O`Donnell (38.), dem damit ebenfalls ein Hattrick gelang, nutzten die Unsicherheit der Gastgeber eiskalt aus.

Borzecki und Gaudet antworten auf Rowneys schnelles Anschlusstor

Und es ging turbulent und torreich weiter. Carter Rowney gelang das schnelle Anschlusstor (42.), doch anderthalb Minuten später stellte Jakub Borzecki auf 4:7. Frankfurt antwortete mit wütendenden Angriffen, doch die DEG behauptete sich dieser Drangphase und setzte durch Tyler Gaudet nach einem schnellen Konter noch einen drauf (50.).

In den letzten zehn Minuten brachte Düsseldorf den Sieg auch dank einiger Frankfurter Strafzeiten souverän über die Zeit. Die DEG siegte dank einer straken Teamleistung, dank einer großen Effizienz im Abschluss und auch dank eines starken Brendan O'Donnel, der neben seines Hattricks eine starke Passquote aufwies.

Als nächstes nach Bremerhaven

Für die Düsseldorfer geht die Mission Klassenerhalt am Freitag weiter mit dem Auswärtsspiel bei den Fischtown Pinguins (19.30 Uhr).

