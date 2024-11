Nach einem Zeugenhinweis, so schreibt es die Kölner Polizei, haben am Vormittag Einsatzkräfte eine tote Frau in einem Einfamilienhaus in Bergheim Quadrat-Ichendorf gefunden. Nach WDR Informationen war die Frau in den Haus gemeldet. Sie war 41 Jahre alt.

Die Ermittler gegen davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Möglicherweise wurde sie von einem 19-jährigen Bekannten getötet. Hintergründe zu der Tat sind noch unbekannt. Eine Spur führt aber in die Umgebung des Fundorts der Leiche.

Mann aus Gleisbett noch nicht identifiziert

Nach dem Fund der Leiche erreicht die Polizei die Nachricht, dass in einem Gleisbett im Bereich des Bahnhofs in Kerpen-Horrem ein toter Mann entdeckt wurde. Die Polizei prüft nun, ob es sich bei dem Toten um den Bekannten handeln könnte, der die Frau umgebracht hat.

Der Mann sei noch nicht identifiziert, so die Polizei. Eine Mordkommission ist eingerichtet, die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen in Quadrat-Ichendorf und dem Geschehen am Bahnhof in Horrem geben können.

Unsere Quelle:

Polizei Köln

