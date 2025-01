Dienstagmorgen, in Düsseldorf zeigt das Thermometer minus drei Grad. Der rosarote Winterhimmel sieht zwar schön aus. Obdachlose, die bei diesen Temperaturen draußen übernachten müssen, können sich aber kaum darüber freuen.

Die kalten Temperaturen sind für sie lebensbedrohlich. Zwar gibt es in großen NRW -Städten wie Düsseldorf Schlafplätze für Menschen ohne eigene Bleibe. Trotzdem übernachten auch immer wieder Menschen im Freien. Zum Beispiel, weil sie ihren Hund nicht mit in die Unterkunft nehmen können, oder weil sie drogenabhängig sind.

Kalte Nächte - für Obdachlose lebensbedrohlich

Hat Glück und kann in kalten Nächten zu Freunden: Marc aus Düsseldorf

Auch Marc aus Düsseldorf hat schon in kalten Winternächten draußen übernachtet. Er ist seit zehn Jahren obdachlos, schläft mit Schlafsack und Isomatte. "Ich hab immer Möglichkeiten, wo ich mir einen Windschutz machen kann" , erklärt Marc. "Ich zieh mich in dem Moment warm an, pack' mich dick ein und schlafe einfach."



Der 29-jährige hat Glück. Bei den aktuellen Minusgraden in der Nacht kann er bei Freunden unterkommen. Das Leben auf der Straße zermürbt ihn. "Ich kann auch irgendwann nicht mehr, ich sag' irgendwann: bis hier und nicht weiter."

"Wichtig, nicht wegzuschauen"

Hubert Ostendorf von "FiftyFifty": "Wichtig, nicht weg zu schauen!"