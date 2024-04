Niederländer kaufen deutsche Immobilien im Grenzgebiet

Emmerich-Elten am Niederrhein: Ein kleiner beschaulicher Ort im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Eine Kirche im Ortskern, viele Einfamilienhäuser. Einige davon im typisch niederländischen Stil. Auf der Straße: Auffällig viele Autos mit gelben Nummernschildern. Elten ist, wie viele Orte im Grenzgebiet, seit vielen Jahren eine attraktive Adresse für Niederländer.

Auch für Lenny Jansen. Er ist vor 15 Jahren mit seinen Eltern aus den Niederlanden rüber nach Elten gezogen. Mittlerweile besitzt er ein eigenes Haus, das er aber jetzt gegen ein größeres tauschen möchte. Die guten Preise in Deutschland machen es ihm möglich. " Vom Preisleistungsverhätlnis kriegt man in Deutschland halt wesentlich mehr. Für die Preise, für die es hier in Deutschland Häuser gibt, gibt es in den Niederlanden eigentlich gar nichts mehr ", sagt er.

Zu wenig Wohnraum in den Niederlanden

Lenny Jansen hat ein Haus in Elten gesucht und gefunden

Seit über zwei Jahrzehnten zieht es die Niederländer ins Grenzgebiet. Eigenheimzulage in Deutschland, Steuervorteil in den Niederlanden. Das war lange Zeit attraktiv. Während sie in Deutschland wohnen, spielt sich ein Großteil des Lebens wie Arbeit, Schule und Freunde allerdings weiterhin in den Niederlanden ab.

Anfang der 2000er waren 80 Prozent der Kunden von Immobilienmakler Rainer Elsmann Niederländer. Während der Finanzkrise wurden es weniger, aber jetzt zieht es wieder an. Ein Grund für die Preisexplosion in den Niederlanden: zu wenig Wohnraum. Laut Medienberichten fehlen rund 400.000 Wohnungen.

Viele Verkaufsschilder in Kranenburg

Häuser am Niederrhein sind im Vergleich zu den Niederlanden günstiger

In Kranenburg stehen in kurzen Abständen viele Verkaufsschilder von diversen Immobilienfirmen am Straßenrand. Viele Ältere zieht es zurück ins Heimatland. Ging eine Immobilie vor über 20 Jahren auf den Markt, war sie sofort weg. Dieser Boom ist vorbei. Trotzdem: Auch ohne die seit 2006 abgeschaffte Eigenheimzulange in Deutschland, kaufen immer noch viele Niederländer ihr Eigenheim im Grenzgebiet.

Außer den vergleichsweise günstigen Preisen gibt noch einen weiteren Grund dafür, sagt Freddy Heinzel, Honorarkonsul der Niederlande. "Die Niederländer kaufen und verkaufen im Laufe ihres Lebens Häuser. Man fängt mit einem kleinen Haus an und vergrößert sich. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann verkleinert man sich wieder. Durchschnittlich zieht der Niederländer in seinem Leben fünf bis sechs Mal um.“

Preise im Grenzgebiet sinken nicht

Dass die Niederländer so viel kaufen, hat natürlich auch Auswirkungen auf den deutschen Immobilienmarkt. Während woanders die Preise sinken, bleiben sie im Grenzgebiet stabil. Trotz steigender Zinsen.

