Neues Tierschutzzentrum für Wuppertal

Auf fast zwei Hektar soll eine grüne Oase entstehen. Zwingerhaltung wie im herkömmlichen Tierheim soll es nicht geben. Stattdessen sollen die Tuere in Kleingruppen in größeren Gehegen leben - so entspannt wie möglich, bis sie vermittelt werden. Jahrelang war kein bezahlbares Grundstück dafür in Sicht. Jetzt hat der Verein Pechpfoten einen günstigen Erbpachtvertrag mit der bergischen Diakonie abgeschlossen.

Win-Win-Situation für Tier und Mensch

Gelände für das neue Tierschutzzentrum

Das Tierschutzzentrum wird in direkter Nachbarschaft zu Patientenwohnungen der Bergischen Diakonie gebaut. Die Bewohner und Bewohnerinnen können im Rahmen einer Kooperation bei der Tierversorgung mithelfen. Dabei werden sie von Fachkräften der Diakonie begleitet. Nach dem Motto, Tiere sind die beste Medizin. Ein altes Haus auf dem Gelände soll umgebaut werden als Besuchercafé, Büro und Quarantänestation. Hier sollen Patienten der Bergischen Diakonie auch zum Einsatz kommen.