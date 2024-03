Jax und Thora: Die süßesten Beamten des Rhein-Sieg-Kreises

Bei ihrem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit knabbert Jax die Fahne an, und seine Schwester Thora buddelt ein Loch in den Polizeirasen. Disziplin sieht anders aus. Aber die beiden jüngsten Polizei-Beamten des Rhein-Sieg-Kreises sind auch erst zehn Wochen alt.

Seit zwei Wochen leben die Malinois-Welpen bei ihren Hundeführern, Marc Pfeiffer und Mark Renner. Die beiden bekommen gerade wenig Schlaf. Auch wenn die ersten Ausbildungsaufgaben nicht anders sind als bei anderen Hunden auch.

Der lernt jetzt erstmal, nicht in die Bude zu pinkeln. Und nicht die ganzen Schuhe anzubeißen. Marc Pfeiffer, Polizei-Hundeführer von Jax

Eigene Zucht für Polizeihunde

Jax und Thora kommen aus Schloß Holte-Stukenbrock, südlich von Bielefeld. Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, das dort eine eigene Zucht für Polizeihunde hat. Und Welpen von dort auch an andere Bundesländer abgibt.

Polizeihundewelpe Thora

Marc Pfeiffer und Mark Renner haben Jax und Thora dort selbst ausgesucht. Die Welpen leben bei ihnen zu Hause, gemeinsam mit jeweils einem erfahrenen Polizeihund.

Kein Feierabend

Hundeführer ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Und die Ausbildung zum Polizeihund intensiv. Schon wenn sie jung sind, üben sie zum Beispiel, Gegenstände aufzuspüren. Die Malinois, die zur Rasse der belgischen Schäferhunde gehören, lieben das.

" Diese Hunde wollen, dass man mit ihnen trainiert, das sind Hochleistungs-Sportler. Wenn man die nur im Garten chillen lässt - das finden die nicht gut ", sagt Mark Renner.

Eignungsprüfung nach einem Jahr

Jax und Thora

Noch ist nicht sicher, ob Jax und Thora wirklich Polizeihunde werden. Nach einem Jahr Ausbildung müssen sie eine Eignungs-Prüfung bestehen. Die entscheidet, ob sie weiter als Schutz- oder sogar Spürhunde ausgebildet werden. Oder ob sie vielleicht doch nicht zum Polizeihund geeignet sind.

Mark Renner will an so etwas aber noch gar nicht denken, schließlich haben sich auch seine Kinder längst in Thora verliebt. " Sie wird bestimmt alles meistern, da werden wir dran arbeiten! "

