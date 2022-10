Mondrian-Werk hängt wohl seit Jahrzehnten falsch herum

Die Bilder des Niederländers Piet Mondrian mit ihren geometrischen Rastern und Farbfeldern gehören sicher zu den Ikonen der Kunst. Eines seiner Bilder, das 1941 entstandene Werk "New York City 1" hat die Kunstsammlung NRW sogar im eigenen Besitz. Seit 1980 gehört es zum Bestand der NRW -Landesgalerie – doch: dort hängt es offensichtlich auf dem Kopf.

Während der Kuratierung der "Mondrian. Evolution"-Ausstellung ist der Fehler nun aufgefallen. Auf dem Bild zu sehen: waagerechte und senkrechte rote, gelbe und blaue Klebestreifen. Durch Zufall ist Kuratorin Susanne Meyer-Büser nun auf eine Fotografie gestoßen. Zu sehen: Mondrians Atelier kurz nach seinem Tod. Dort steht das abstrakte Bild noch andersherum auf der Staffelei.

Indizien geben Auskunft

Für Meyer-Büser Grund genug, einmal genauer zu schauen, wieso das Bild vor 42 Jahren in gedrehter Form in der Kunstsammlung gelandet ist. Der Vergleich mit einem fast identischen, zur gleichen Zeit entstandenen "Schwesternbild" in Öl, welches im Pariser Centre Pompidou hängt, war dabei besonders hilfreich.

Auf dem Pariser Bild befinden sich die dichteren Streifen am oberen Rand. Auf dem Düsseldorfer Bild sind diese am unteren Rand angesiedelt. Auch der Verlauf der Klebestreifen mit ihren unsauberen Abrisskanten erhärtete den Verdacht, so Kuratorin Meyer-Büser. Ihr Fazit: "Das Gemälde New York City 1 aus der Kunstsammlung steht auf dem Kopf" .

Bild wird nicht zurückgedreht

Der Fehler liege aber nicht in Düsseldorf: Das Klebestreifenbild sei schon kurz nach dem Tod Mondrians 1944 um 180 Grad gedreht worden, erklärt Meyer-Büser. Das Bild sei schon in verkehrter Ausrichtung ins Werkverzeichnis eingegangen.

Umdrehen will die Kunstsammlung das Klebestreifenbild vor allem auch aus restauratorischen Gründen nicht. Jahrelang haben die Klebestreifen in einer Richtung gehangen, eine Drehung könnte fatal sein: "Das kann man dem Werk nicht antun" , so Meyer-Büser.

Das K20 zeigt den großen Überblick über das Lebenswerk Piet Mondrians zum 150. Geburtstag des Künstlers ab Samstag (29.10.2022). Die Ausstellung war zuvor in abgewandelter Form schon in Basel zu sehen.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 27.10.2022 ab 19.30 Uhr.