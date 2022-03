Zeitzeichen

Beeinflusst vom Kubismus

"E s interessiert ihn eigentlich nicht, was dargestellt ist, sondern wie es dargestellt ist", sagt die Kuratorin Susanne Meyer-Büser, die derzeit eine Mondrian-Ausstellung für die Kunstsammlung NRW im Düsseldorfer Museum "K20" kuratiert. Das zeigt sich ab 1908 auch in den Farben, als sich Mondrian von naturalistischen Tönen verabschiedet. Angelehnt an van Gogh und den Expressionismus leuchtet seine Windmühle nun in Rot, Gelb und Blau.