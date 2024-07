FTI-Kunden sollen entschädigt werden • Nach der Pleite des Reiseveranstalters FTI sollen betroffene Pauschalreisende bis zum Herbst entschädigt werden. Das kündigte der Reisesicherungsfonds an. Insgesamt sind rund 250.000 Reisen wegen der FTI-Insolvenz storniert worden. Um welche Gesamtsumme es geht, wurde nicht gesagt. Der Sicherungsfonds war nach der Thomas Cook Pleite 2019 gegründet worden.

Strompreise fallen für Neukunden • Die Strompreise für Neukunden fallen derzeit erneut. Laut dem Vergleichsportal Verivox lag der Strompreis für Neukunden mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh gestern bei rund 25 Cent. Ein Wechsel kann sich für Stromkunden daher lohnen, vor allem, wenn sie bisher den Grundtarif der Stadtwerke zahlen.

"Swiftkirchen"-Schild vor der Veltins-Arena

Gelsenkirchen im Taylor Swift-Fieber • Die Stadt Gelsenkirchen wappnet sich für einen Ansturm von Taylor-Swift-Anhängern. Die US -Sängerin gibt morgen ihr erstes Deutschland-Konzert in der Ruhrgebietsstadt im Rahmen ihrer "The Eras Tour", zwei weitere folgen am Donnerstag und Freitag. Die Stadt hat sich bereits in "Swiftkirchen" umbenannt und erwartet laut Stadtsprecher rund 200.000 Fans. Von denen basteln viele seit Wochen an ihren Outfits und an Freundschaftsarmbändern, die sie beim Konzert mit anderen "Swifties" tauschen werden. Viele der Fans campen in der Stadt.

Vierdaagse-Wanderung 2024 in Nimwegen • In den Niederlanden hat am frühen Morgen das wohl größte Wander-Event der Welt begonnen. Über 45.000 Wanderer aus über 70 Nationen werden vier Tage lang an der deutsch-niederländischen Grenze täglich bis zu 50 Kilometer rund um Nimwegen wandern. Wer die sogenannte Vierdaagse-Wanderung schafft, bekommt eine königliche Medaille. Was mal als Militärmarsch begann, ist mittlerweile eine Art Festival in Nimwegen. Die Stadt wird zu einer riesigen Festivalfläche.

EU-Kommission boykotiert Ungarns Präsidentschaft • EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zieht Konsequenzen aus den Alleingängen von Ungarns Regierungschef Orban. Obwohl Ungarn die EU-Ratspräsidenschaft hat, will sie unter anderem keinen Antrittsbesuch machen. Auch sollen künftig keine EU-Kommissare mehr an informellen Treffen unter der Leitung der ungarischen Ratspräsidentschaft teilnehmen. Der Grünen-Politiker Daniel Freund findet, man müsste noch weitergehen. " Man sollte Orban die Ratspräsidentschaft entziehen ", sagte der EU-Abgeordnete. Ungarns Regierungschef Orban hatte in der EU vielen vor den Kopf gestoßen - weil er sich unter anderem mit Russlands Präsident Putin getroffen hatte, ohne das abzusprechen.

DAS WETTER IN NRW

Ein Gerstenfeld in Herhahn in der Eifel