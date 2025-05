Jeder vierte Euro geht fürs Wohnen drauf • Die Menschen in Deutschland geben durchschnittlich jeden vierten Euro für das Wohnen aus. Das geht aus Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor, die das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage des BSW hin ausgewertet hat. Damit sei gemessen am Einkommen Wohnen fast nirgendwo in Europa so teuer wie hierzulande, kritisierte das BSW in Berlin.

Liegend-Demo zum Erschöpfungssyndrom auch in NRW • Vor dem internationalen Tag der neurologischen Erkrankung ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Erschöpfungssyndrom) morgen gibt es heute in verschiedenen NRW -Städten "Liegend-Demos" - unter anderem in Dortmund, Köln und Hamburg. Die meisten der Post-Covid-Erkrankten leiden in unterschiedlicher Intensität unter der multisystemischen Erkrankung.

Marathon auf dem Gelände des Kraftwerks Hamm-Uentrop • In Hamm gibt es heute einen ungewöhnlichen Marathon. Die Läuferinnen und Läufer sind auf dem Gelände des Kraftwerks Westfalen in Hamm-Uentrop unterwegs. Fast 40 Mal laufen sie zwischen den beiden Türmen um das Kraftwerk herum. Für die Läufer geht es auch durch einen Tunnel voller Maschinentechnik. Aus Sicherheitsgründen muss der Marathon mit Helm und Warnweste gelaufen werden.

Eröffnungszeremonie vom ESC • Mit einer großen Parade durch Basel startet heute die Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest in der Schweiz. Die Teilnehmer aus 37 Ländern werden dabei vom historischen Rathaus aus mit Oldtimer-Straßenbahnen quer durch die Altstadt ziehen. Begleitet werden sie von Karnevalsvereinen, Trommlern, Technobands und Alphörnern. Die Halbfinal-Shows finden am Dienstag und Donnerstag statt, das Finale schließlich am kommenden Samstag. Deutschland geht mit dem Geschwisterduo Abor & Tynna und dessen Song "Baller" ins Rennen.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig, meist wolkenlos und kein Regen • Heute am Muttertag startet der Tag strahlend sonnig und weitgehend wolkenlos. Später entstehen hier und da ein paar Quellwolken, die den freundlichen Eindruck nicht mindern. Es bleibt weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas im Vergleich zu gestern: auf 21 Grad in der Warburger Börde bis 26 Grad am Niederrhein. Die Höhen des Rothaargebirges bekommen 17 bis 20 Grad. Der Ost- bis Südostwind weht schwach bis mäßig und böig.