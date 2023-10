Mögliche Entführung in Köln-Niehl?

Die Kölner Polizei ermittelt in einem außergewöhnlichen Fall. Zwei Männer haben laut Staatsanwaltschaft am vergangenen Wochenende eine Frau aus ihrer Praxis entführt. Einer der mutmaßlichen Täter soll der Patient der Frau gewesen sein.

Entführung offenbar am Freitag

Laut Staatsanwaltschaft soll er am Freitag mit einem Komplizen die 51-Jährige in ihrer Praxis überwältigt und in eine Wohnung in Köln-Niehl gebracht haben. Offenbar haben die mutmaßlichen Täter beim Transport eine Kiste benutzt.

Erst am Samstagmittag ließen sie ihr Opfer wieder frei, so die Staatsanwaltschaft. Was in der Zwischenzeit passiert ist - dazu schweigen die Ermittler. Die Frau alarmierte die Polizei, die die beiden Beschuldigten in der Wohnung in Niehl festnehmen konnte. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 53 Jahren sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Ehemann, so die Staatsanwaltschaft weiter, hatte die Frau am Freitagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von der Arbeit nach Hause kam.

