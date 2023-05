Kölner Missbrauchsprozess: Mütter von Kleinkindern angehört

Seit Mitte April ist das Kölner Landgericht Schauplatz eines spektakulären Prozesses um sexualisierte Gewalt gegen Kleinkinder. Angeklagt ist ein 33-jähriger Arztsohn. Heute wurden betroffene Mütter befragt. " Als an einem Abend im vergangenen Jahr die Polizei vor der Tür stand, war die Aufregung groß ", sagt eine Mutter im Zeugenstand. Die Beamten waren damals erschienen, um den Eltern ein Foto ihrer Tochter zu zeigen, dass der Angeklagte gemacht hatte.

Aufnahme von zwei Jahre altem Mädchen gemacht

Dieser Abend war für die Eltern zweier Kinder, die in der betroffenen Kindertagesstätte in Köln betreut wurden, der Beginn einer erschütternden Zeit. Was auf dem Foto konkret zu sehen ist, erklärte der Vorsitzende Richter heute während der Vernehmung der Mutter nicht. Nur soviel: " Es ist in einer Situation aufgenommen, indem der Angeklagte das zwei Jahre alte Mädchen gewickelt hat ". Um die Mutter zu beruhigen, ergänzt er, dass mehr als eine Video- oder Fotosequenz nicht entstanden sei - die Aufnahmen seien nach allem, was bekannt ist, auch nicht an Dritte gelangt.

Angeklagter durfte Kinder nicht wickeln

Das betreffende Mädchen wurde im Mai vergangenen Jahres in der Kita in der sogenannten Back-Up-Einrichtung betreut. Eine Möglichkeit für Eltern außerhalb der üblichen Betreuungszeiten, ihre Kinder beaufsichtigen zu lassen. Die Mutter sei immer davon ausgegangen, dass pädagogisches Fachpersonal, auch in der Back-up-Betreuung, auf die Kinder aufpasst.

Der Angeklagte war als Springer ohne Ausbildung beschäftigt. Obwohl es ihm nicht erlaubt war Kinder zu wickeln, sie bis auf wenige Ausnahmen zur Toilette zu begleiten oder sie ins Bett zu bringen, setzte er sich offenbar darüber hinweg. Auch ein Vier-Augen Prinzip bestand wohl nicht. Obwohl die Mutter ihre Tochter und ihren Sohn weiterhin in der betreffenden Kita unterbringt, würde sie eine Back-Up- Betreuung nicht mehr in Anspruch nehmen.