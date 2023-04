Cannabis-Händler aus Meerbusch begrüßt auch abgespeckte Legalisierung

Cannabis nur in Vereinen verkaufen

Am Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) seine überarbeiteten Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Sie sind deutlich abgespeckter als die ursprünglichen. So sieht die Bundesregierung zum Beispiel davon ab, den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Shops und Apotheken zu legalisieren. Die Droge darf den Plänen zufolge nur in speziellen Cannabis-Vereinen erworben werden.