Cannabis-Legalisierung light? Lauterbach stellt Pläne vor

Eigenanbau ja, Geschäfte nein

Der genaue Inhalt ist noch unbekannt. Aber offenbar deutet sich an, dass die Pläne weniger weitreichend sein könnten, als ursprünglich von der Ampel geplant. So berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dass zunächst nur eine Legalisierung der Droge im privaten Bereich für Anbau und Gebrauch geplant sei. Insgesamt könne der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Außerdem soll es spezielle Vereine geben, sogenannten Cannabis-Social-Clubs. Diese könnten ihre Mitglieder mit Cannabis-Produkten aus eigenem Anbau versorgen.

Nur für den privaten Bereich soll der Anbau erlaubt werden

Wichtig ist, was sich gegenüber den bisherigen Plänen geändert hat. Denn Lauterbach hatte im Herbst noch einen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften in Aussicht gestellt - wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden war. Den wird es dem Bericht zufolge aber zunächst doch nicht geben. Stattdessen könnte es lediglich regionale Modellprojekte mit wissenschaftlicher Begleitung geben.

Von Anfang an hatte es Befürchtungen gegeben, dass die weitreichenden Pläne gegen EU-Recht und internationales Recht verstoßen könnten. In den vergangenen Wochen war bereits durchgesickert, dass die Legalisierung zurückhaltender gestaltet werden soll. Die Lösung ist nun offenbar, dass der Fokus auf dem Eigenanbau und den Cannabis-Clubs liegt.