Machen Masken im Unterricht Sinn?

Die Leiterin der Bonner Gesamtschule geht davon aus, dass sie am Ende viel selbst zu entscheiden haben wird - nämlich dann, wenn die Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern durch die Decke gehen sollten. „In dem Fall wird uns nichts anderes übrigbleiben als zumindest in manchen Klassen ins Homeschooling zu wechseln“ , sagt Ursula Dreeser. Schon jetzt, zum Schuljahresstart, haben sich die ersten ihrer Kollegen krankgemeldet - die meisten wegen Corona.

Risikogruppen schützen

Professor Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik in Bonn, im Labor seines Institutes.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck ist der Meinung, dass Masken und Testen in Schulen nicht mehr notwendig sind. „Die Risikogruppen, die es gibt, das sind Lehrer. Und sie sind durch Impfungen gut geschützt“ , sagt der Virologe. Er verweist auf Studien - etwa aus Spanien -, die bei fünf- und sechsjährigen Kindern das Infektionsgeschehen mit und ohne Masken untersucht hätten. Das Ergebnis: kaum ein Unterschied. Streeck ist überzeugt: Gilt in der Schule Maskenpflicht, passiert die Infektion nach der Schule in der Freizeit.

Nicht alle Infektionen vermeidbar

In Deutschland sei man in einer Phase der Pandemie, wo es nicht mehr darauf ankomme, alle Infektionen zu vermeiden, sagt der Virologe der Uniklinik Bonn. Bei Kindern sei davon auszugehen, dass sie in der Regel einen milden Verlauf hätten, und viele in zwei Jahren Pandemie bereits eine Infektion durchgemacht haben.

Masken in Innenräumen zu tragen - aus Sicht von Henrik Streeck ein eher „psychologischer Effekt“ , um die Menschen daran zu erinnern, „dass die Pandemie noch stattfindet.“

An „Bonns Fünfter“ will man auf die jeweiligen Situationen reagieren: Masken soll tragen, wer mag. Getestet werden soll weiterhin. So plant es die Schulleiterin jetzt, im August. Was im Herbst sein wird, vermag sie nicht zu beurteilen.