Braunkohlegegner wollen Abriss Lützeraths verhindern

Aktivistin: " Tod und Verderben " durch Grünen-Politik

Auffällig deutlich fiel die Kritik an der Politik der in Bund und Land mitregierenden Grünen an einigen Stellen der Pressekonferenz aus. Man gehe davon aus, dass tausende Menschen gegen diese Politik protestieren werden, sagte die Aktivistin Ronni Zeppelin.