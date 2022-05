Spinne kapert Live-Sendung der Lokalzeit

Gerade, als Lokalzeit-Moderatorin Sümeyra Kaya die Wettervorhersage spricht, passiert es: Auf der Wettercam im Hintergrund krabbelt plötzlich eine Spinne durchs Bild. Das sorgt bei der Moderatorin für einen herzhaften Lacher.

Was kaum jemand weiß: Die Spinne ist praktisch Dauermieterin beim WDR .

Spinne lebt auf WDR-Kamera in Köln-Deutz

Der LVR -Turm in Deutz. Er ist das zweithöchste Hochhaus im rechtsrheinischen Teil Kölns. Die Aussicht vom Dach ist einzigartig. Dom und Rhein in voller Pracht, dazu ein weiter Blick über die gesamte Stadt. Von hier aus sendet der WDR mit seiner Wettercam täglich Bilder. Und hier wohnt seit einiger Zeit eben auch besagte Spinne.

Die Kameralinse mag das achtbeinige Tierchen besonders gerne. Hier baut es immer wieder sein Netz. Damit dennoch alle Bilder gestochen scharf in der Sendung laufen, ist aber an der Kamera ein Scheibenwischer angebracht. Von der WDR -Zentrale am Appellhofplatz aus lässt sich dieser Wischer steuern. Auch Wischwasser kann so aus der Ferne versprüht werden, damit die Kameralinse im Anschluss wieder blitzeblank ist.

Das bedeutet für die Spinne: Ihre Arbeit geht immer wieder von vorne los. Doch sie bleibt ihrer Heimat treu. Der Ausblick ist eben unschlagbar.