Illegales Glücksspiel: Razzia in Düsseldorf

Die Ausbeute der Glücksspiel-Razzia ist dünn. Zwei illegale Spielautomaten haben die Ermittler still gelegt. Geld haben sie bislang nicht gefunden. Das liege an der frühen Uhrzeit, so der Einsatzleiter der Polizei.

Die Polizei kontrolliert mehrere Spielhallen in Düsseldorf.

Ein Grund für die Razzia ist unter anderem der Mord an einem Gastwirt. Er wurde vergangenen Sonntag in Düsseldorf erschossen. Ersten Hinweisen nach soll in seiner Bar illegal gespielt worden sein. Das Tatmotiv könnte mit Spielschulden zu tun haben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.