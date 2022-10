Wohnungslos in Düsseldorf – ein "Little Home" für Torsten

"Wahnsinn, ich habe ein kleines eigenes Haus" – das war Torstens erster Gedanke, als er am ersten Morgen in seinem "Little Home" aufwacht. 12 Jahre lang lebte der wohnungslose Mann auf der Straße, bevor er sich vor zwei Wochen in seinem 3,2 Quadratmeter großem Häuschen eingerichtet hat.

Sein Mini-Haus und ein weiteres stehen in Düsseldorf in der Nähe des Messegeländes in direkter Rheinlage. "Andere bezahlen in der Altstadt teuer Miete, nur um vom Balkon oder Wohnzimmer auf den Rhein zu gucken" , schwärmt Torsten, während er aus seinem Fenster auf den Fluss schaut.

Mehr als 200 "Little Homes" in ganz Deutschland

"Little Home" ist eine Erfolgsgeschichte. Der Kölner Verein baut die Wohn-Boxen und hat eigenen Angaben nach schon über 200 Wohnungslosen ein Dach über dem Kopf ermöglicht. Die Häuschen dürfen ohne Baugenehmigung aufgestellt werden, weil sie auf Rädern stehen. Mittlerweile gibt es die Häuschen bundesweit in 31 Städten, acht davon auch in Düsseldorf.

Little Home Vereinsgründer Sven Lüdecke

Ausgestattet sind die Wohn-Boxen mit Matratze, Regal, Gaskocher und Campingtoilette. Ein Erste-Hilfe-Set und ein Feuerlöscher gehören ebenfalls zur Ausstattung. Besonders wichtig: Die Wände des Holzhäuschens sind vollständig isoliert und schützen die Bewohnerinnen und Bewohner vor Wind und Kälte.

Eine Chance für Obdachlose

Vereinsgründer Sven Lüdecke kümmert sich bundesweit um seine "Little Home"- Projekte und um die Menschen. "Wir können ein Bild zeigen, dass Obdachlosigkeit nicht dieser typische "Penner" ist, nicht dieser typische Alkoholiker, sondern dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach nur eine Chance brauchen und diese Chance auch nutzen."

"Little Home" als Teambuilding-Projekt

Laut Verein belaufen sich die Materialkosten für ein "Little Home" auf etwa 3350 Euro. Finanziert wird das Projekt durch Spenden und in Kooperation mit Firmen. Auch das Haus von Torsten wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Firma gebaut – in einem Teambuilding-Projekt. Für den Verein ist das eine gute Möglichkeit sich die Häuschen bauen und finanzieren zu lassen.

Ein neues Lebensgefühl

Torsten genießt die Privatsphäre in seinem neuen Zuhause und kann mit weniger Sorgen in den Tag starten. "Ich weiß im Hinterkopf: Ich kann jederzeit wiederkommen. Ich muss nicht jeden Tag durch die Stadt gucken. Wo ist es windgeschützt? Wo ist es trocken? Wo übernachte ich heute?"

Die eigene Tür hinter sich abschließen zu können und zu wissen, dass das Hab und Gut sicher ist, das ist für den Düsseldorfer ein ganz neues Lebensgefühl.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit aus Düsseldorf am 24.10.2022 im WDR-Fernsehen.