Literatur-Podcast aus dem Knast

Ralf holt nochmal tief Luft. Michael gibt ihm ein Zeichen. Die Aufnahme läuft. Manchmal kann Ralf seinen handgeschriebenen Zettel nicht mehr lesen oder verhaspelt sich. Dann setzen die beiden Gefangenen beim letzten Satz neu an. Im Hintergrund sitzt Jörg Gieseking und beobachtet die Szene. In seinem Büro in der Justizvollzugsanstalt ( JVA ) wird gerade die neueste Folge von „Bücherecke aus dem Knast“ produziert.

Eine Idee der Siegburger Stadtbibliothek

„ Das ist schon spannend, wenn man Menschen an Literatur heranführt, die damit noch nicht so viel zu tun hatten “, erzählt Gieseking. Er ist der Freizeitbeauftragte in der JVA Siegburg und organisiert das Podcast-Projekt. Die Idee dazu hatten Mitarbeiter der Siegburger Stadtbibliothek. Schon seit Jahren geben sie immer wieder Bücher an die Gefängnisbibliothek weiter, vor allem Thriller, Krimis oder Fantasy-Romane. Mit so einem Projekt, so hoffen sie, könnte das Interesse an Literatur bei den Häftlingen noch größer werden.

„Auch Häftlinge interessieren sich für Kultur!"

Um ein dickes Buch durchzulesen braucht Ralf ungefähr drei Tage.

Bei Ralf hat das schon funktioniert. Für ein 500-Seiten-Buch braucht er hier zwei bis drei Tage, schätzt er. „ So viel habe ich noch nie gelesen. Aber hier drinnen gibt es auch sonst nicht viel zu tun.“ Genauso geht es auch Michael, der in einem Jahr wahrscheinlich entlassen wird. „ Es wäre schön, wenn die Leute draußen merken, dass wir Gefangene nicht nur auf dem Bett rumliegen und nichts tun, sondern auch an Kultur interessiert sind. “

Michael hat das Projekt schon jetzt etwas ganz anderes gebracht. Er hat sich in die Aufnahmetechnik reingefuchst und gemerkt, dass ihm das sehr viel Spaß bringt. „ Tonaufnahmen machen und zusammenschneiden – das könnte ich mir auch für die Zeit nach meiner Entlassung vorstellen “, sagt er.

