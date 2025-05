"Perfekter Fehlstart": Was Kanzler Merz nach der Wahl nun tun sollte

Abweichler werden in beiden Lagern vermutet

Merz müsse laut Hillje nun auf seine Kritiker zugehen. Auch wenn man nicht genau feststellen könne, wo die Abweichler mehrheitlich zu lokalisieren seien - in der Unionsfraktion oder in der SPD-Fraktion. " Ich vermute: in beiden. " Auch Politologe Marschall schätzt, dass im Dunkeln bleiben wird, wer Merz im ersten Wahlgang die Gefolgschaft verweigert hat. Er kann sich vorstellen, " dass es vielleicht Menschen waren, die sich rächen wollten, weil sie personell nicht berücksichtigt wurden. Oder sie sind mit bestimmten Inhalten nicht einverstanden. Es gab ja auch aus den eigenen Reihen viel Kritik am Koalitionsvertrag. " Ein gewisses Unbehagen, was diese Koalition angeht, sei in beiden Fraktionen vorhanden, so Marschall.

Wer hat mit Nein gestimmt? Merz und Klingbeil wollen keine "Motivsuche".

Ob die Abweichler auch in Zukunft so schnell mit ihren Nein-Stimmen zur Hand sind, bleibt abzuwarten. Sehr wahrscheinlich scheint es allerdings nicht, wenn man die Geschäftsordnung des Bundestags betrachtet. Denn eine geheime Wahl ist dort eine große Ausnahme, die allermeisten Abstimmungen finden transparent statt. Im Nachhinein ist in der Regel einsehbar, wer wie abgestimmt hat, etwa auf dem Transparenzportal www.abgeordnetenwatch.de. " Da wird man sehen, wie sich die Abgeordneten verhalten. Ab jetzt muss man also Farbe bekennen ", so Marschall.

Einen offiziellen Fraktionszwang gibt es zwar nicht, die Abgeordneten sind laut Bundestag " frei und nur ihrem Gewissen verantwortlich ". Dennoch wird in den Fraktionen erwartet, dass die Mitglieder einheitlich abstimmen. Und wer zu oft aus der Reihe tanzt, riskiert beispielsweise, bei der nächsten Wahl von der Partei nicht mehr berücksichtigt zu werden.

Politologe Marschall: Kanzlerwahl nicht mehr geheim abhalten

Ein Vorschlag, dieses Problem anzugehen, wäre, die Kanzlerwahl nicht mehr geheim durchzuführen. "Ich würde es für einen guten Ansatz halten, dass die Abgeordneten in dieser wichtigen Frage auch öffentlich Farbe bekennen" , sagte Marschall: "Die meisten anderen Abstimmungen sind transparent und man sieht, wer wie abgestimmt hat. Auch bei der Vertrauensfrage sieht man, wer für oder gegen den Kanzler gestimmt hat. Warum also nicht hier?"

Koalition sollte konkretes Projekt definieren

Nicht nur auf die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag müsse Merz besser eingehen, sondern auch auf die Bevölkerung insgesamt, findet Hillje: " Die Koalition muss genauer klarmachen, was sie eigentlich will. " Es gehe darum, ein " Zielbild " zu zeichnen und ein konkretes Projekt zu definieren, wohin sie das Land in den nächsten Jahren steuern wolle. "Wenn dieses Projekt attraktiv und glaubwürdig ist, dann kann das Vertrauen und Hoffnung produzieren ", so Hillje.

Um den Misstrauensvorschuss abzubauen, müsse man ins Handeln kommen - und dieses Handeln dann auch beschreiben. Da passe im Moment nicht so richtig viel zusammen: Merz habe eine Wirtschaftswende versprochen, bringe dann aber am Tag seines Amtsantritts erst einmal die Börse in Turbulenzen.