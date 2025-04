Machtkampf beim Konklave: So wird der neue Papst gewählt

Nach dem Tod von Papst Franziskus wird das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche von den wahlberechtigten Kardinälen im Konklave bestimmt. Diese Zusammenkunft im Vatikan findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Vatikan-Film "Konklave"

Was genau geschieht, dringt nicht nach außen. Das regt die Fantasie an: Im März wurde die Verfilmung des Vatikan-Thrillers "Konklave" mit einem Oscar ausgezeichnet. Bereits 2009 kam der Film "Illuminati" in die Kinos. Beide Male wurde die Wahl eines neuen Papstes als ein Mix aus Intrigen, Machtgehabe und Anfeindungen inszeniert.

Auch wenn Fiktion und Realität vermutlich nicht deckungsgleich sind: Die Papst-Wahl ist durchaus spannungsgeladen. Was man darüber wissen muss.

Was passiert bis zum Konklave?

Am Dienstagmorgen sind die ersten Kardinäle im Vatikan angekommen und haben zwei Entscheidungen getroffen: Der Leichnam von Papst Franziskus wird am Mittwoch in den Petersdom überführt. Bald danach können sich Menschen von ihm verabschieden.