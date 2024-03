NRW will gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb vorgehen

Verhaltenskodex für Künstler?

Man müsse Antisemitismus im Kulturbetrieb noch viel wirkungsvoller entgegentreten, hatte zuvor Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bei "Spiegel Online" gefordert. Ein möglicher Weg seien Codes of Conduct (also ein Verhaltenskodex) für Kultureinrichtungen.

"Es geht um die Frage, wo die Kunstfreiheit endet, wenn sie die Würde des Menschen verletzt." Aus Sicht Roths reichen allerdings Verhaltensregeln allein nicht aus. Sie müssten mit Weiterbildungen und Sensibilisierungen etabliert und in der Tagespraxis gelebt werden.

"Genozid" -Vorwürfe auf offener Bühne