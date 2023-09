"Liebe deine Stadt": Schriftzug zurück in Kölner Innenstadt

Die 26 Meter breiten und 4 Meter hohen Lettern waren im Februar 2021 mit einem Spezialkran von dem Gebäude entfernt worden. Zuvor hatte der Schriftzug 14 Jahre lang über dem Eingang zur Nord-Süd-Fahrt am Offenbachplatz gestanden.

An dem Gebäude, in dem sich auch das Innenstadt-Parkhaus befindet, wurden dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Schriftzug von Installationskünstler Merlin Bauer besteht aus drei Teilen, die damals vom Dach gehoben wurden.

Schriftzug auf Wanderschaft

In der Zwischenzeit war der „Liebe deine Stadt“-Schriftzug aber nicht ganz aus der Stadt verschwunden. Zuletzt konnten sich Besucher das Kunstwerk im nahegelegenen Kolumba-Museum in der Ausstellung: "Making being here enough. Ort & Subjekt" anschauen.

Am Sonntagvormittag wurde der Schriftzug dann zurück an seiner alten Wirkungsstätte angebracht. Dazu wurde erneut ein Spezialkran verwendet. Der markante rote Schriftzug kann seitdem zum Beispiel von der Schildergasse oder auf der Nord-Süd-Fahrt wieder begutachtet werden. Am Abend wird der Schriftzug außerdem beleuchtet. Ursprünglich war geplant, die Teile erst am Montagmorgen auf dem Gebäude zu platzieren.