Ersten Erkenntnissen der Polizei nach soll das Rennen am späten Freitagabend in der Innenstadt losgegangen sein. Eine 29-Jährige und ein 35-Jähriger sollen mit ihren Autos nebeneinander an einer Ampel gewartet haben. Sobald die Ampel auf grün sprang, sollen sie stark beschleunigt haben und mit quietschenden Reifen losgefahren sein, heißt es von der Polizei Düsseldorf.

Unbeteiligter wartet an Ampel und wird schwer verletzt

Sie kamen nur wenige hundert Meter weit. Dann verengte sich die Fahrbahn " in einer scharfen Linkskurve auf einen Fahrstreifen " sagt die Polizei. Das soll die 29-Jährige zu spät bemerkt haben.

Die Frau soll in der Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben und dann mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei soll sie frontal gegen ein anderes Auto, einem Smart, geprallt sein, das gerade an einer Ampel stand. Der Smart wurde durch den Zusammenstoß in zwei hinter ihm wartende Autos geschoben. Der darin sitzende, unbeteiligte Autofahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.

Polizei ermittelt jetzt

Die 29-jährige Fahrerin selbst wurde leicht verletzt. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Alkohol- oder einen anderen Drogenkonsum. Der Sachschaden liegt bei geschätzt mindestens 70.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und verbotenem Autorennen.

Unsere Quellen:



Polizei Düsseldorf

Über dieses Thema berichten wir am 05.04.2025 auch im Radio: WDR aktuell, 10.00 Uhr.