Kampf gegen Leiharbeiter-Ausbeutung: Hochschule Rhein-Waal startet grenzüberschreitendes Projekt

Entlang der deutsch-niederländischen Grenze hat sich in den vergangenen Jahren ein System der Leiharbeiter-Ausbeutung etabliert, so die Hochschule. Betroffen sind zumeist aus Osteuropa stammende Arbeitsmigranten, die von Personalvermittlern für die niederländische Fleischindustrie in ihrem Heimatland angeworben wurden.

Sie bieten minimalen Wohnraum für horrende Mieten: oftmals nur eine Matratze für bis zu 400 Euro.

"Moderne Sklaverei "

" Das ist moderne Sklaverei - die Menschen werden wie Ware behandelt ", berichtet Peter Hinze, Bürgermeister aus Emmerich. " Wir brauchen mehr Kontrolle und einen Austausch von Daten ." Das Problem seien Schlupflöcher im Rechtssystem. Denn das in Deutschland geltende Verbot der Leiharbeit in der Fleischbranche greift nicht, wenn die Menschen hier wohnen.

Beratung verbessern

Hochschulprofessorin Ingrid Jungwirth, die das Projekt TRAM (transnationale Arbeitsmigration in der Euregio) leitet, will in den kommenden Jahren vor allem die Beratungsstrukturen fördern, indem die zuständigen Organisationen in beiden Ländern enger zusammenarbeiten.