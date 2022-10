NRW geht gegen Schmuddelwohnungen für Arbeitsmigranten vor

Während Corona völlig überbelegt

Dutzende städtische Mitarbeiter von Bauaufsicht und Ordnungsamt ließen sich Mietverträge zeigen und machten sich ein Bild von der Wohnsituation. Seit Corona sind die Unterkünfte der Leiharbeiter in den Fokus geraten, denn erst damals war öffentlich geworden, dass sie teilweise völlig überbelegt waren. Seitdem habe sich das durch die Kontrollen der Behörden gebessert, berichtet die Ordnungsdezernentin.

350 Euro für ein Bett

Auch niederländische Kontrolleure beteiligten sich an der Aktion. Denn die meisten der in Gronau lebenden Leiharbeiter sind auf Schlachthöfen in Enschede beschäftigt. Da laut niederländischer Gesetzgebung nur ein ganz bestimmter Prozentsatz des Gehalts für die Miete verlangt werden darf, werden viele dieser Arbeiter in Deutschland untergebracht. Hier kostet ein Bett nicht selten 350 Euro im Monat und wird direkt vom Lohn abgezogen. Auch das ist in den Niederlanden nicht erlaubt. Arbeitgeber dürfen dort nicht gleichzeitig als Vermieter auftreten.

Scharrenbach hört keine Klagen

An Biertischen kontrollierten Mitarbeiter der niederländischen Arbeitsschutzbehörden in eilig unter Scheinwerferlicht errichteten Zelten Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen. In den Wohnungen selbst begutachtete NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) die Situation. Klagen hörte die Besucherin kaum von den Bewohnern.

Trotzdem wolle sie weiterhin hart gegen Vermieter vorgehen, die Leiharbeiter über die Mieten ausbeuten. Sie sollten " raus aus Nordrhein-Westfalen und am besten raus aus der EU ". Mit Hilfe der Bauordnungs- und Wohnungsaufsicht wolle sie den Druck auf skrupellose Geschäftemacher aufrecht erhalten. Sie sei aber auch für schärfere Gesetze zu haben, weil " ich das nicht dulde in Nordrhein-Westfalen ".

Ordnungsdezernentin Schwenzow sieht als Hauptproblem, dass die Personalservice-Agenturen die Grenze zu den Niederlanden missbrauchten und die unterschiedliche Gesetzgebung in den Niederlanden und NRW für sich ausnutzten. Es brauche deshalb nicht unbedingt schärfere Gesetze, sondern ein abgestimmtes Vorgehen der deutschen und der niederländischen Behörden. Genau deshalb solle es weiterhin Kontrollaktionen wie am Montag und Dienstag im Münsterland geben.