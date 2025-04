"Das ist ein ganz großes "Wow"-Erlebnis" , sprudelte es aus Mareike Zeisig beim Blick auf den Düsseldorfer Fernsehturm heraus. Das Trio stand begeistert vor dem Wahrzeichen der Stadt, das von der Künstlerin Elena Panknin in ein Kunstwerk der besonderen Art verwandelt wurde. Die jeweils dreiminütigen Projektionen auf dem Wahrzeichen waren weithin sichtbar. Der Turm erstrahlte dabei in den verschiedensten knalligen Farben, Bilder verschmolzen ineinander und es entstanden immer neue Formen.

Zehntausende Besucher bei der "Nacht der Museen"

Die 35-Jährige Mareike gehörte zu den zehntausenden Besuchern, die sich das Kultur-Happening nicht entgehen lassen wollten. Sie ist mit zwei Freunden in die "Nacht der Museen " eingetaucht. Begleitet wurde sie von Kevin Karthausen und Laura Strosing. Das Freundes-Trio nutzte das breitgefächerte Angebot so gut es ging: "Leider haben wir nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben – dafür fehlte einfach die Zeit" , sagte Unternehmens-Juristin Laura, "aber das, was wir erleben durften, hat uns echt begeistert. Vor allem die wunderbar gelöste Stimmung und die freundlichen Mitarbeiter an allen Kulturstandorten."

Tattoos und T-Shirts im Keramikmusem

Laura lässt sich tätowieren

Zum Beispiel das Hetjes-Keramikmuseum in der Altstadt. Hier gab es viel mehr zu erleben, als man vielleicht vermuten könnte. Denn neben den zahlreichen Exponaten der Ausstellung hatte das Museum für die Besucher viele Extras vorbereitet: "Wir haben uns Tattoos machen lassen – nicht gestochen, nur aufgeklebt – und haben mit einer Siebdruck-Maschine T-Shirts bedruckt" , schwärmt Laura. "Das hat echt Spaß gemacht. "

Filmfreunde kommen beim Speed -Dating auf ihre Kosten

Film ab - Kevin, Mareike und Laura besuchen das Filmmuseum

Nebenan im Filmmuseum ging es ganz romantisch zu. Unter dem Motto "All You need is Love" drehte sich alles um das Thema Liebe. In bis auf den letzten Platz ausgebuchten Führungen erzählten die Kinokenner von unvergessenen Romanzen und brisanten Hollywood-Affären. " Besonders cool fanden wir ein Speed-Dating, bei dem die Leute ihre Kino-Erinnerungen teilen konnten" , erzählt Mareike. Der Marketingexpertin hat es im Filmmuseum vor allem die Vitrine mit den Filmpreisen angetan: "Ich interessiere mich total für die Oscar-Verleihung" , freute sich die 35-Jährige.

LKA entführt in die Welt der Kriminalistik

Spannende Einblicke in die Kriminalistik - Laura und Kevin besuchen das LKA

Mit dem eigens für die "Nacht der Museen " eingerichteten Shuttle-Bus fuhr das Trio dann zum Landeskriminalamt im Düsseldorfer Süden. Dort kam vor allem Kevin auf seine Kosten. "Das war mega-spannend" , sagte der 33-Jährige, "da haben die Leute vom LKA uns gezeigt, wie ein Roboter bei Bombenentschärfungen eingesetzt wird, wir bekamen Einblicke in Arbeit von Profilern und haben gesehen, wie Fingerabdruck-Analyse und Tatort-Vermessung funktionieren."

Breit gefächertes Angebot in der "Nacht der Museen"

Mareike sucht sich ihr Tattoo aus

Insgesamt haben mehr als 50 Museen und andere Kultur-Schauplätze an der "Nacht der Museen" teilgenommen. Das NRW -Forum lockte mit einer Ausstellung zu "Super Heroes" , das Goethe-Museum bereitete mit Pop-up-Lesungen und Hexengeschichten auf die Walpurgisnacht vor und im Haus der Universität durften die Besucher auf den Spuren der Raumfahrt in die unendlichen Weiten des Weltraums eintauchen.