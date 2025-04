Unter dem Motto "Run to the Beat" gibt es in Düsseldorf zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Marathonlauf. Die gut 42 Kilometer lange Strecke verläuft quer durch die Innenstadt, vorbei an Kö, Medienhafen und Aquazoo bis zum Ziel in der Altstadt. Zuvor überqueren die Läuferinnen und Läufer zwei Mal den Rhein. An vielen Stellen werden DJs und Trommlergruppen für gute Stimmung sorgen.

Besucher sollten möglichst auf das Auto verzichten

Die veranstaltende Stadttochter D.Live rechnet mit mehr als 16.000 Teilnehmenden. Und an der Laufstrecke werden viele tausend Zuschauer aus Düsseldorf und von auswärts erwartet. Wer zum Marathon-Event anreist, sollte möglichst auf das Auto verzichten. Denn es wird erhebliche Verkehrseinschränkungen geben. Außerdem gibt es kaum Möglichkeiten zu parken. Aber auch der Bus- und Bahnverkehr wird drastisch eingeschränkt.

Viele Straßen und Zufahrtswege gesperrt

Los geht´s mit den Sperrungen schon in den frühen Morgenstunden: Ab 4.30 Uhr in der Frühe wird der stark befahrene Rheinufertunnel von der Polizei dicht gemacht. Damit die Läuferinnen und Läufer pünktlich an den Start gehen können, werden auch viele andere Straßen und Zufahrtswege im Stadtbereich gesperrt.

Auch Bahnverkehr drastisch eingeschränkt

Viele tausend Hobbyläufer sind in Düsseldorf am Start

Die Düsseldorfer Rheinbahn schränkt den U-Bahn und Straßenbahnverkehr ab Sonntagmorgen ein. Ab 6 Uhr werden viele Linien verkürzt, unterbrochen oder umgeleitet. Dies gilt vor allem für die Stadtteile Pempelfort, Derendorf, Düsseltal, Unterbilk, Friedrichstadt und Oberkassel. So fährt zum Beispiel die Stadtbahnlinie U71 nur noch bis zur Haltestelle Wehrhahn und von dort zum Staufenplatz. Weitere Straßenbahnlinien wie die 701, 704 oder 705, sind ausgesetzt oder stark eingeschränkt.

Busse fahren unregelmäßig oder fallen aus

Gleiches gilt für viele Buslinien, wie etwa SB50 , 721 und 722. Sie umfahren die City großräumig, weil sie aufgrund der zahlreichen Sperrungen gar nicht durchkommen könnten. Die Fahrgäste müssen sich deswegen auf deutliche Verzögerungen und längere Wartezeiten einstellen. Sie werden laut Rheinbahn über Durchsagen und elektronische Anzeigen an den Haltestellen laufend über Änderungen informiert.

Autofahrer: Am besten Park+Ride -Plätze anfahren

Die Polizei rät wegen der zu erwartenden Behinderungen allen Besuchern des Marathons dringend, entweder mit dem Zug anzureisen oder das Auto an den zahlreichen Park+Ride-Plätzen an den Stadträndern zu parken und von dort mit der Bahn ins Zentrum zu fahren. Wer gar nicht zum Marathon will, sollte die Landeshauptstadt am besten weiträumig umfahren, und dafür die Autobahnen A44 , A46 oder A57 nutzen, so ein Polizeisprecher.

Wann genau die Sperrungen wieder aufgehoben werden, richtet sich nach dem Verlauf der Veranstaltung und dem Besucheraufkommen. Aber die Polizei rechnet mindestens bis zum späten Nachmittag mit erheblichen Störungen.

Viele verschiedene Läufe beim Marathon- Event

Neben dem eigentlichen Marathonlauf über 42,195 Kilometer, der um 9.30 Uhr gestartet wird, gibt es eine ganze Reihe weiterer Läufe: Der Kids-Cup startet schon um 8:00 Uhr, eine Viertelstunde später gehen die Läufer zum Halb-Marathon auf die Strecke. Und um 10:15 Uhr starten die Marathon-Staffeln. Für alle, die nicht nach Düsseldorf kommen wollen oder können, gibt es eine Liveübertragung der Läufe im Internet: Hier sind ab 8 Uhr Livebilder von der Strecke zu sehen.