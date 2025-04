Vor dem Altar, neben der Osterkerze, steht ein Bild von Papst Franziskus. So, wie viele Christen ihn erlebten: mit einem Lächeln, den Menschen zugewandt. "Die Beliebtheit und Faszination von Papst Franziskus gehen über seinen Tod hinaus" , sagte der Aachener Bischof Helmut Dieser. Sein Sterben wurde österlich, nicht nur vom Datum, sondern von seinem Glauben her, so der Bischof bei der Messe im Aachener Dom.

Papst war sehr beliebt

Das Foto von Papst Franziskus vor dem Altar.

Gewürdigt würdigte vor allem die Nähe des verstorbenen Papstes zu den Menschen. Er habe den direkten Kontakt zu den Menschen gesucht, sagte Bischof Dieser. Noch am Ostersonntag habe sich Franziskus, geschwächt und im Rollstuhl, den Menschen auf dem Petersplatz gezeigt. Das Testament, so sei die Botschaft des 88-Jährigen gewesen, sei nicht nur intellektuell, sondern herzlich. "Für diese Botschaften wird der Papst geliebt" , so der Aachener Bischof. Er habe nie den Kult um seine Person gewollt. Er habe Wert auf Schlichtheit gelegt.

Hunderte Besucher im Aachener Dom

Gläubige gedenken dem Papst.

Der Bischof erinnerte auch daran, dass der Papst trotz einer schweren Lungenentzündung das Osterfest noch miterleben konnte. "Dieses Geschenk habe der verstorbene Papst von seinem Herrn bekommen" , so Bischof Helmut Dieser. Der Papst habe immer betont, dass das Herz Jesu ein Brennofen göttlicher und menschlicher Liebe sei. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Vokalensemble der Aachener Dommusik.

Verbundenheit mit Aachen

Schon in den vergangenen Tagen waren viele Gläubige in den Aachener Dom gekommen, um für den verstorbenen Papst zu beten. Franziskus verbindet eine Freundschaft mit Aachen. 2016 wurde er als zweiter Papst in Rom mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Damals für sein Engagement in der Flüchtlingskrise. Er habe Europa wachgerüttelt und an die Menschlichkeit appelliert, erklärte der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden.