BBL: Rückschlag für Bonn in Würzburg

Die Bonner blieben sich danach treu, verteidigten gut und nahmen vorne gute Würfe. So zogen die Gäste bis kurz vor der Halbzeit durch einen Dreipunktewurf von Darius McChee beim 45:30 sogar auf 15 Zähler davon. Bis zur Pause kam Würzburg etwas heran. Und nach Wiederanpfiff knickte Bonn etwas ein. Zwei verwandelte Freiwürfe von Till Pape waren bis Mitte des dritten Durchgangs die einzigen Punkte für die Baskets.

Schwache Phase im dritten Viertel kostet das Spiel

Würzburg traf in einer etwas wilden Phase zwar auch nicht viel besser, ging aber mit einem kleinen Lauf mit 53:52 erstmals in Führung. Die Bonner verloren den Abschnitt mit 13:23 und lagen bei Beginn des letzten Viertels mit vier Zählern hinten. Würzburg blieb konstant und zog bis auf 81:67 und 14 Punkte davon. Das Team von Trainer Marko Stankovic fand erst in der Schlussphase zu seiner Linie. Doch am Ende setzte es die 16. Saison-Niederlage.

Schon am Mittwoch gegen die Löwen

Bereits am Mittwoch steht für die Bonner die nächste schwere Partie gegen die Basketball Löwen Braunschweig an, dieses Mal in eigener Halle. Beginn der Partie ist um 20 Uhr.