Kriminalstatistik: Zahl der Taschendiebstähle in Köln steigt

Mehr Präsenz, mehr Kontrollen

Um die besser zu schützen, will die Polizei mehr Präsenz gegen die Kriminalität zeigen. Ziel sei es, möglichst viele Polizisten in Uniform und zivil, auf die Straße zu kriegen, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. " Wir werden aber auch mit einem neuen Handlungskonzept insbesondere dem Taschendiebstahl den Kampf ansagen ", so Schnabel. Das beinhalte unter anderem mehr Anhalt- und Sichtkontrollen. " Heute, am Karnevalsdienstag, beginnt zum Beispiel wieder ein Abschnitt von 28 Tagen, wo wir dieses Instrument verstärkt nutzen werden ", so der Polizeipräsident weiter.

Die Quote für den Ermittlungserfolg ist parallel zu den zunehmenden Kriminaldelikten leicht gesunken. Etwa jeder zweite Kriminal-Fall in Köln und Leverkusen wird aufgeklärt. Der überwiegende Anteil der Tatverdächtigen ist dabei deutscher Herkunft.