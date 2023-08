Präventionsprojekt: Krefelder Zahnärzte besuchen Kinder auf Spielplätzen

Die Zahnärztin geht in erster Linie dorthin, wo viele Familien mit Migrationshintergrund leben. Denn gerade da sei die Hürde für den Gang zum Zahnarzt hoch, sagt Kirsten Lintjens, Leiterin des Krefelder Gsundheitsamtes. Also holt die Stadt die Familien dort ab, wo sich die Kinder sowieso aufhalten: Auf Spielplätzen. Hier ist die Kontaktaufnahme sehr einfach. Und den Kindern soll in der vertrauten Spielplatzumgebung leicht und spielerisch die Scheu vorm Zahnarzt genommen werden.

An einem Mittwochnachmittag ist Zahnärztin Dr. Kerstin Hölters auf dem Spielplatz am Albrechtsplatz im Krefelder Kronprinzenviertel. Ganz wichtig sei die Atmosphäre dabei, sagt sie: „ Zahnarzt ist nie ein schönes Thema – bei den Großen nicht, bei den Kleinen nicht. Aber hier auf dem Spielplatz kommen die Kinder ungezwungen mit Lust und Laune zu uns“ .

Richtiges Zähneputzen will gelernt sein

Anhand des Anschauungsmaterials zeigt Dr. Hölters den Kleinen, wie sie sich am besten die Zähne putzen und worauf es dabei ankommt. Und sie zeigt ihnen, was passiert, wenn sie putzfaul sind: Löcher in den Zähnen. Die Mädchen und Jungen erfahren, was mit den Milchzähnen passiert, warum sie zu wackeln beginnen und ausfallen. Und dabei hören die Kinder der Ärztin ganz aufmerksam zu.

Die Ärzin hat einen kleinen Tisch aufgebaut - mit allerlei Materialien: Darunter Gebissabdrücke, ein überdimensionales Zahnmodell, kuschelige Zahn-Plüschtiere und Bücher mit schlimmen Parodontose- und Karies-Bildern. Um die Ärztin herum sitzen fünf, sechs Kinder aus der Nachbarschaft. Behandeln darf die Zahnärztin die Kinder aber nicht. Manche öffnen zwar ihren Mund, damit Dr. Hölters hineinschauen kann. Aber dann kontrolliert die Ärztin lediglich das Gebiss und gibt den Eltern im Zweifel den Rat, zum Zahnarzt zu gehen.

Positiove Reaktionen bei den Eltern

Einige Kinder kommen auch mit ihren Eltern vorbei. Die Mutter der vierjährigen Emma findet die Aktion klasse: „ Ich glaube, dass sich meine Tochter die Zähne jetzt noch regelmäßiger putzt als sowieso schon“, sagt sie. „Bisher muss ich ihr beim Putzen immer noch ein bisschen helfe n.“ Und die Mutter des Siebenjährigen Ivan gesteht: „ Er hat abends leider oft keine Lust zum Zähneputzen, das ist oft ein Problem.“

Krankenkassen übernehmen Zahn-Prävention

Auch für die Eltern ist der Nachmittag ein Gewinn. Denn viele wussten zum Beispiel gar nicht, dass die gesetzlichen Krankenkassen viele Präventions-Leistungen für Kinder kostenlos übernehmen: Nämlich Zahnreinigung, Zahnputzschulungen und Beratungen.

Zahnpflege-Set für Zuhause

Am Ende darf jedes Kind ein Zahnpflege-Set mit nach Hause nehmen: Ein Putzbecher, Zahnpasta, eine Zahnbürste und Zahnseide. Die Resonanz auf die Aktion ist bei Kindern, Eltern und beim Gesundheitsamt gleichermaßen positiv. Die Gesundheitsamts-Chefin Kirstin Lintjens bringt es auf den Punkt: „ Das ist das schönste Zahnarzt-Wartezimmer Krefelds. “ Und schon jetzt steht fest: Das Prophylaxe-Projekt wird auf andere Spielplätze in der Stadt ausgeweitet.

Über das Thema berichten wir am 24.August 2023 in den WDR2-Lokalzeit-Nachrichten, auf WDR5 im Landesmagazin "Westblick" sowie im WDR-Fernsehen um 19.30 Uhr in der Lokalzeit aus Düsseldorf.