Krefelder Stadtwette um Spenden für die Tafel

Für die Aktion wird am Samstag von 8 bis 18 Uhr ein 7,5-Tonnen- LKW vor dem Rathaus platziert. In dieser Zeit können die Krefelder das Fahrzeug mit Lebensmitteln befüllen. Das können Konserven, aber auch Obst und Gemüse sein, das noch haltbar ist.

Bedürftige sollen von Stadtjubiläum profitieren

Der Politiker Ralf Krings will die bedürftigen Menschen auf diese Weise am 650. Stadtjubiläum teilhaben lassen. Gewinnen will er die Wette aber nicht: "Ich hoffe, dass viele Krefelderinnen und Krefelder die Wette annehmen und ich mit Pauken und Trompeten die Wette verliere" , so der Ratsherr der Freien Wähler.

Dass viele Menschen etwas spenden, hofft auch die Krefelder Tafel. Während die Zahl der Bedürftigen steigt, würden nämlich immer weniger Lebensmittel abgegeben, sagt der Vorsitzende Hansgeorg Rehbein.

Weitere Jubiläumsaktionen

Zum Krefelder Stadtjubiläum gibt es in diesem Jahr auch noch weitere Aktionen. So haben etwa die Grünen in Krefeld im Sommer beim Stadtradeln die Zielmarke von 650.000 gefahrenen Kilometern ausgegeben.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 28.10.23 auch im Fernsehen in der Aktuellen Stunde.