Freizeitareal am Elfrather See: Stadt Krefeld will Gänse abschießen

Der Elfrather See mit Badestrand, drei beleuchtete Joggingstrecken, ein riesiger Surfpark – die Stadt Krefeld hat große Pläne mit dem Elfrather See und dem umliegenden Areal. Die Pläne der Stadt müssen noch durch verschiedene Ausschüsse und Bezirksvertretungen, sind aber schon recht konkret.

Zu viele Gänse – zu viel Kot

Für Badegäste ärgerlich: Gänsekot.

Neben diesen politischen Hürden steht der Stadt noch ein ganz anderes Problem im Weg: Am Elfrather See gibt es zu viele Gänse. Und deswegen sind Ufer und Wiesen übersät mit Gänsekot. Konkret geht es um Nil-, Grau- und Kanadagänse. Nil- und Kanadagänse sind keine heimischen Tierarten, vermehren sich in Deutschland aber schnell.

Die Gänse müssten weniger werden, damit der See als Badesee genutzt werden kann, so die Stadt. Wenn einfach mehr Menschen an den See kämen, würde das nicht ausreichen, um die Tiere zu vertreiben.