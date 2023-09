Erster Spatenstich für Krefelder Affenpark

Tierschutzoragnisation Peta: Geld besser für Regenwald ausgeben

Mit dem Geld, das in den Affenpark investiert werde, so behauptet Peta, wäre der Schutz tausender Quadratkilometer Regenwald in Afrika und Südostasien möglich. So könnte die Heimat der dort lebenden Menschenaffen langfristig erhalten werden, "statt unsere nächsten Verwandten zu einem unwürdigen Leben im Zoo zu zwingen ", argumentieren die Tierschützer.

