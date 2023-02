Neues Affenhaus in Krefeld: Stärken Zoos den Artenschutz?

Yvonne Würz, Peta Deutschland

Yvonne Würz, bei der Tierschutzorganisation Peta zuständig für die Themen Zoo und Zirkus, hält das für den falschen Schritt. " Wir fordern seit Jahren ein Ende der Menschenaffenhaltung in Zoos ", sagt sie. Natürlich sei klar, dass die Tiere im Krefelder Zoo untergebracht werden müssten. " Aber in dem konkreten Fall wäre es besser, das Geld zu nutzen, um die Lebensbedingungen der Gorillas zu verbessern. " Für die beiden Schimpansen, die den Brand damals überlebten, fordert Peta, dass sie schnellstmöglich in eine andere Einrichtung abgegeben werden, in der sie unter angemesseneren Bedingungen leben können.

Peta fordert Zuchtstopp von Menschenaffen