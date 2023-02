Neuer Affenpark für Krefelder Zoo - Stadtrat gibt grünes Licht

Gut drei Jahre ist es inzwischen her, dass in der Neujahrsnacht 2020 ein Großbrand im Affenhaus des Krefelder Zoos für Entsetzen sorgte. Das von einer Silvesterrakete ausgelöste Feuer hatte etwa 50 Tiere, darunter acht Menschenaffen, eine Gorilla-Gruppe und zwei Schimpansen, das Leben gekostet. Jetzt soll im Zoo ein artgerechter neuer Affenpark gebaut werden. Hierzu traf der Stadtrat von Krefeld am Mittwochabend einen Grundsatzbeschluss.